Le envía mensaje a Italy Mora

La exmiss y activista panameña, Carolina Brid, envió un emotivo mensaje a Italy Mora, tras conocer lo que le sucedió en el Miss Universo.

Y es que luego de estar desconectado por muchos días por brindar ayuda humanitaria a los afectados por la gota fría en Valencia, España, no fue hasta inicios de esta semana que se actualizó con las noticias y se enteró de la expulsión de Mora, por lo que le envió un emotivo mensaje, a través de sus historias de Instagram, reiterando la importancia de este certamen como plataforma de crecimiento, personal y profesional.

"A mí el título de Miss Panamá me preparó para toda la vida, o sea todo lo que yo aprendí en el concurso de belleza yo lo pude implementar luego en mi vida laboral, personal y me ayudó. Y miren yo soy magister en responsabilidad social corporativa y a mí me ha abierto más las puertas decir que soy Miss Panamá aquí en España", dijo Brid.

Añadió: "Yo creo que las personas valoran ya mucho más allá de superficialidad lo que conlleva ser reina de belleza, te abre muchísimas puertas".

En tanto, le aseguró a Italy, quien fue expulsada por salir de su habitación para maquillarse y recoger unos "ítems" personales, que todo va a estar bien.

"No te conozco, pero créeme que todo va a estar bien. Eres una chica preciosísima, he visto tus fotos y creo que de ahora en adelante vas a poder entrar en este rubro que tú quieres, en mi caso pues era responsabilidad social, la ayuda humanitaria y me ha ido bien", dijo.

