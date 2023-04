¡Le falta macho! Cuestionan beso de Natti Natasha y Becky G

Fans y el productor Raphy Pina, que se encuentra tras las rejas desde el pasado mes de mayo, luego que anunciaran que debería estar en prisión durante tres años y cinco meses por posesión ilegal de armas y sin derecho a quedar en libertad bajo fianza, reaccionaron al beso de su mujer Natti Natasha con Becky G.

Como sabrán el fin de semana, se prendieron las redes, por el beso de Natti Natasha se besara en la boca públicamente con Becky G.

Momento exacto en el que Becky G y Natti Natasha se dan un pequeño beso luego de terminar de cantar “Sin Pijama” en el festival de Coachella. #BECKYCHELLA pic.twitter.com/P0mACmTwgV — Becky G México (@BeckyGMexico2) April 15, 2023

Aunque no dijo mucho sobre el tema, llamó la atención la imagen que decía: “Saben qué?”.

En redes muchos han recordado la polémica que ella misma generó el año pasado, esto al decir que le había hecho firmar un contrato a su macho para tener sexo. En ese entonces indicó que no había tenido relaciones sexuales, estaba en abstinencia y una vez Pina saliera iba a haber demencia diaria.

"Ella lo que está es falta de macho", "Ahora todas nada más saben besar mujeres, qué tipo de ejemplo es eso", "Ya cansan con querer imponer algo que no es natural", fueron algunos de los miles de comentarios que le han hecho.

De la misma manera, a través de las redes sociales los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el anuncio que terminará siendo oficial hoy y muchos de ellos creen que podría tratarse de su presunta libertad.

“Serás libre, espero sí sea eso”, “Hasta el lunes con ansiedad”, “Ah y las personas con ansiedad qué? no tienes consideración”, “Pina como te encanta hacernos sufrir”, “Free Pina”, “Para ese día y a esa hora estarás en libertad”, “No puede ser antes?” “No ahorita. Ahorita para prepararnos para la presentación en Coachella”, “Ay no, eso no se hace”, mencionaron