Aunque su rostro sea conocido por ser presentadora de televisión, como artista de música típica las presentaciones no se le ha dado fácil a Doralis Mela junto al conjunto que conformó con Kako Nieto.

Así lo hizo saber Mela, expresando que como a todo artista que empieza en la música, le ha tocado recibir su estrellón de puerta en la cara, pero esto no ha sido causal de tirar su proyecto musical por la borda.

Según expresó, uno de los golpes más duro ha sido la muerte de los padres de Kako, sin contar las veces que le han cancelado las presentaciones, como la de Ocú, por inclemencias del tiempo.

“Recuerdo que hace unos meses teníamos una presentación en mi pueblo, Ocú. Este sarao era muy importante para mí porque era en pleno festival del manito, y lo veía como una oportunidad para nuestro grupo musical. Ese día, por primera vez, uniformamos a los músicos, pero antes tuvimos que plancharles las camisas, ya que estaban muy arrugadas y no teníamos tiempo de llevarlas a la lavandería. Así que uno tomó la plancha normal y otro tomó la plancha de vapor hasta que planchamos todas las camisas. Ver a mis músicos uniformados por primera vez me llenó de emoción. Sin embargo, antes de tocar en Ocú, dice el agua VOY, aguacero parejo y suspendieron el toque. Quedamos vestidos y mojados con miedo a torcernos porque recién habíamos planchado las camisas. Me puse muy triste, pero seguimos adelante”, afirmó Doralis.

El últimos estrellón que les da el destino lo vivieron la madrugada del sábado, cuando les tocó montar su equipo musical a las 2:00 a.m., para que minutos más tarde llegara la policía y dijera´aquií se rompió una taza y todo el mundo para su casa, así que otra vez quedaron vestidos y con ganas de cantar, pero todas estas pruebas los hacen ser perseverantes y seguir adelante con su agrupación.

“En esta vida nada es fácil, pero tampoco imposible. Soy una mujer muy perseverante y siempre escucho en mi corazón que Dios me dice: 'Tranquila hija, ustedes sigan que lo están haciendo bien'... A veces las cosas saldrán bien y en otras no, pero eso no es razón para detenerte. Es una oportunidad para trabajar con más entusiasmo y siempre de la mano de Dios, que nunca nos abandona", puntualizó la presentadora.

