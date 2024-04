Le metieron buco plata falsa a Sandra

Sandra Sandoval confesó que tiene muchas historias que contar del Sandra Fest, que abarcan lo que quede del mes, pero la más fresquita es que les metieron buco plata falsa, y no solo dólares, también Martinellis.

Según La Patrona, cuando fue al banco, allá le sacaron todos los billetes falsos y monedas, por lo que quedó sorprendida, porque ella jamás había visto Martinellis falsos.

“Por qué ustedes me metieron tanta plata falsa, ah no, Martinellis falsos, jamás en mi vida yo he visto Martinellis falso... nada más que en el banco me dijeron que era falso, la gente es el dianche ah”, expresó Sandra, mientras todavía buscaba las diferencias de las monedas.

Sandra celebró sus 50+4 el sábado pasado en el área oeste, con un Sandra Fest que superó las ediciones anteriores.

