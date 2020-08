¿Le metió al bisturí? Acusan al actor Pedro Fernández de no querer envejecer

Gracias Pedro por estar en el Live, qué pena que se cortó pero ya me rescataron toda la plática completa, ufff, que suerte. Te quiero mucho, mucho. @pedro.fer #isabelmentemusical #YoMeQuedoEnCasa #loveyourself

11 Ago, 2020 a las 9:49 PDT

En la transmisión en vivo que duró más de media hora, dijo que los años no pasan en vano y ya se está haciendo viejo. “Lo que pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo, yo creo”, añadió el cantante.

Pero eso no fue todo, sin decir mucho no descartó en algún momento realizarse un tratamiento estético o una operación, pero que aún no lo realiza, por lo que sus fans pueden estar tranquilos. “Un día de estos me estiro los cachetes o algo, pero todavía no me hago nada, algún día”, finalizó.