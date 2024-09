Le ofrece sus disculpas por ‘tejer’ sobre un tema que no era

Jacky Guzmán ofreció sus disculpas a Ainara Sanz, por hacer comentarios y emitir su opinión en Cuenta el Wichi, referente al video de “los tres doritos después de su boda”, y en el que ella dice que no se vuelve a casar.

Tras el video, en Cuenta el Wichi hablaron de que era innecesario que ella hiciera esta clase de publicación, generando controversia en redes.

Esto generó que Franklyn le diera la oportunidad a Ainara de dar sus declaraciones, aclarando que el video no lo hizo ni lo posteó ella. El video fue compartido en DíaaDía.

“Por parte de Jackelyn Guzmán, esta susodicha que está aquí, disculpa porque realmente tejimos sobre un tema que no era así, y las fuentes del programa no se nutrieron lo suficiente para nosotras avanzar en el tema... esa es mi parte y no me hace ni más ni menos”, expresó Jacky al ofreces sus disculpas por hablar del tema y decir que el video lo posteó Ainara.

En la entrevista que le hizo Robinson a la ex de K4G, se notó que Jacky no es de su agrado, por lo que la mamá de Luccia y London, antes de ofrecer sus disculpas, le dejó un mensaje a Ainara.

“Ainara, si en algún momento escuchaste decir mi comentario de ‘una mujer que tiene dos hijos no debería poner su energía en eso’, no lo tomes por el lado que no es, no lo dije de una manera hiriente, y si lo comentaste tú también, a mi para nada me ofende tener dos hijos, estar pendiente de mis dos hijos y que sean de papás diferentes... por otro lado lo del corazón, veo que no tienes un sentimiento hacia mi y el sentimiento es mutuo, pero quiero que sepas que eso no me quita el ser una dama y una profesional de ser cordial si te saludo en un evento...”

