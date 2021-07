Le pararon el baile al ‘Mechiblanco’

Cuatro piezas musicales fue todo lo que tocó Ulpiano Vergara en su baile de cumpleaños, porque esta vez no fue la lluvia que aguó la fiesta, sino autoridades del Minsa.

Como pólvora corrieron los videos en las redes la noche del sábado, en los que se veía a el Mechiblanco hablar con las autoridades, que primero justificaron que el baile lo iban a parar porque no se contaba con los permisos correspondientes, pero después salieron que el volumen estaba muy alto y que la gente estaba bailando.

Tras lo sucedido, la gente se molestó y exigía que le devolvieran su dinero, pues algunos ni las cuatro piezas llegaron a escuchar.

Panito Vergara, hijo y “manager” del tipiquero, ayer domingo, salió al paso y aclaró, con cabeza fría, que el evento contaba con todos los permisos alcaldicios, pues siendo Ulpiano Vergara, ellos no realizarían un evento sin los permisos correspondietes. “Simplemente las personas que trabajan en el Minsa, llegaron predispuestas ya a parar el evento, no hubo una conciliación, una manera de hablar. Primero se dijo que no se tenían los permisos, se les mostraron los permisos, salieron hablar, volvieron y dijeron que el volumen estaba muy alto, se mandó a bajar el volumen y se le preguntó cuáles eran las recomendaciones, ya que ellos son los que saben más o menos ahí que se puede hacer, la idea era seguir con el evento, luego dijeron que era porque la gente estaba bailando en los cubículos, cubículos que ellos aprobaron con la distancia entre uno y otro...”, detalló Vergara, añadiendo que al final, la orden fue parar el baile y punto.

Panito ofreció disculpa a quienes asistieron al evento, destacando que en este tema hay una cantidad de personas afectadas, no solo el público, que sabe que están molesto, pero fue la orden que dieron las autoridades y contra eso no podían hacer nada.

“Vamos hacer un evento, Dios primero, completamente gratis para todas las personas que compraron su boleto, como una manera de recompensar la mala noche que al final nos hicieron pasar... la idea era celebrar el cumpleaños de Ulpiano Vergara, la idea era pasarla bien, la idea era tratar de despejarnos en un momento de pandemia que nos ha afectado a todos...”, manifestó Panito.