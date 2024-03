Le preguntan si era la ‘gordita de la televisión’, terminó indignada

¡Indignada! Así quedó Delyanne Arjona después de que una señora le preguntara, delante de su hija, si ella era la “gordita” de la televisión, por lo que recurrió a las redes para desahogarse y hacerle saber a la gente que está mal criticar el cuerpo de las demás personas.

“A mi qué me importa que me digas que me veo muy bien si me estás diciendo que si yo era la gorda de la televisión... hasta cuando vamos a normalizar el hecho de criticar el cuerpo de las demás personas... tu no le hablas mal del cuerpo ajeno a nadie...”, expresó la chef en un tono molesto.

Destacó que le ha enseñado a su hija a amar su cuerpo, quererlo como es, respetarlo y cuidarlo, para que el día de mañana su pequeña no sufra lo que ella ha pasado con su cuerpo.

Aseguró que ya han pasado tres años de haber bajado de peso y tomar las riendas de su cuerpo, actualmente acepta que se ha engordado algunas libritas, pero le molesta que todavía sigan usando su imagen en anuncios de pastillas y que la gente le pregunte qué fue lo que hizo para adelgazar.

Los cibernautas criticaron la reacción de Delyanne, y le aconsejaron que para la próxima se queje de inmediato con la persona, y no esperar ir a las redes para despotricar en contra de alguien.

Además, le recordaron que hay muchas personas “sin filtro” para hablar, y debe saber qué comentarios le pueden afectar y a qué no ponerle atención.

