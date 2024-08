Le recomiendan ser más selectivo con sus amistades

Caras vemos, corazones no sabes, y el que tendrá que poner en práctica este refrán es José Manuel Arispe, después de que una tarotista le leyera la mano y le dijera que hay gente falsa a su al rededor, en pleno programa en vivo.

“Hay gente falsa a tu al rededor, cuídate... protégete, ya sea cual sea tu creencia espiritual o religiosa protégete...”, le recomendó la tarotista a Chollykid, como es conocido Arispe.

El reportero de Jelou! expresó en sus historias de Instagram que quedó pensativo con lo que le dijo la experta, preguntándose quiénes serán.

“Dormí un poco y decidí dejar de poner mi energía en eso, si es verdad, esas personas están leyendo esto... Y lo que les puedo decir es que no sigan, y si deciden continuar les va mal, y no porque yo haga nada, no es necesario. Así como llegaste, te irás. Atte, José Manuel Arispe”, expresó Chollykid.

