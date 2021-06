Le recordaron su pasado, tras opinar contra Assilem

El presentador Rolando Sterling recibió, ayer, palo parejo y todo tipos de comentarios, tras dar su opinión en una publicación de “El Gallinazo”, donde se hacía referencia a las noticias publicadas en la sección de farándula.

Todo el cuento empezó, tras una publicación de “El Gallinazo”, donde se señala sobre los temas que son noticias en dichas secciones. “¿Y cómo son las Exclusivas de tu país?” fue el pie de foto del post, que generó muchos comentarios, entre ellos, el del presentador.

La noticia señalada, en la imagen, fue la de la muerte del puerco de Assilem, conocida como “La Polla”, todo marchaba bien, hasta que el Sterling comentará “Increíble”, lo que al parecer no le cayó bien a muchos.

Posteriormente a eso, seguidores le recordaron al excascaroso su pasado, y le dijeron que cuando “La Polla” estaba en su momento hacían lo imposible por tenerla en “Tu Mañana” o en Jelou!”, y hasta le insinuaron que por personajes como estos, él comía.

A lo que Roly respondió “si fuera por mí ninguna de esas pasan, créeme... Investigue bien. Repito detesté el momento en que convirtieron a estos personajes en héroes nacionales”.

Y todo no quedó ahí, pues lo dicho por el famoso no fue visto con buenos ojos.

"¿Héroes nacionales? ¿Por dónde? Creo que está mezclando las cosas, yo la verdad pienso que no debería de expresarse así, todos merecemos respeto y es lo que hace falta en Panamá, a muchas personas no les puede gustar e inclusive detestar, que tú estés en Tu Mañana, pero eso no le da el derecho a nadie de decir... 'hay mira a ese simplón de Roly Sterling ahí en la tele, se cree un héroe nacional' no señor! Y menos venir contra una mujer en redes sociales a subjetar palabras de esa manera, a sabiendas que la muchacha @assilem2428 se ganó lo suyo y el que la quiere seguir es porque quiere", señaló un seguidor.

A pesar de los comentarios, que fueron muchos, Sterling señaló que seguirá dando su opinión.

"Y adivina, seguirá siendo mi opinión. Decir lo que no me gusta no es criticar, hay que decir la verdad siempre en todo trabajo y todo lugar. Es la regla del éxito. Saludos", expresó el presentador.