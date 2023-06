Le tira a Daddy Yankee

El productor panameño Rodney Clark, conocido como “El Chombo”, dejó a sus fanáticos picados con lo que viene en la entrevista con Vico C.

Resulta que, “El Chombo” lanzó un corto video de su segmento “Hablemos con…”, que sale en su canal de YouTube, donde deja a más de uno esperando su contenido completo.

En el mismo, Rodney le pregunta a Vico C ¿qué estuvo haciendo durante todo este tiempo? A lo que él responde: “Encerrarme, más que nada, estar encerrado donde más feliz soy, que es en mi habitación, solo”.

¿Con este regreso a quién quieres llegar? Y Vico responde: "Quiero llegar a todo el mundo, lo que yo no hago de lo moderno, lo que no he hecho, es porque no he querido, no porque no he podido”.

La última interrogante fue ¿pregúntale a tú papá por mí? Estás tirándole a dos personas en especial y eso no es un secreto, a lo que el cantante le responde: "Si tú oyes, pregúntale a tú papá por mí, obviamente al yo mencionar a Pina, eso lo van a relacionar con Yankee. Él es un hombre de 45 y ella es una niña de 16, y él está diciéndole estas palabras a ella mirándola a los ojos, que, si te cojo, esto y lo otro. Eso es para mí ser portavoz de #$%& (palabra sucia)".

