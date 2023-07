Lennox le confiesa a Kathy Phillips que es su fanático

Kathy Phillips quedó con la piel erizada y con el corazón bombeando felicidad, después de que Patty Castillo le hiciera llegar un video del artista puertorriqueño Lennox. El en video, el boricua le confiesa a Kathy que es un gran fanático de ella desde que empezó a cantar bien pequeña, y él era un niño. Para demostrar lo expresado, Lennox le cantó el coro y un pedazo de la canción “Chocolate”, mandándole saludos también a Renato.

“Dame tu chocolate, que te lo voy a batir, dame tu chocolate, Kathy... te amo mi amor, fanático desde niño, sigue pa’lante, muchos éxitos, que Dios te bendiga siempre, y aquí un fanático desde toda la vida, pregúntale a Renato, Dios la bendiga, que viva Panamá”, expresó Lennox.

Publicidad

Para Kathy, este video significó mucho, y está segura de que Dios trabaja perfectamente, pues hace un día hablaba con su hermana de cuánto ama lo que hace, pero por la familia, los hijos y quedarse con lo genera más, en el plano económico, se deja lo que se ama.

“Será que Dios me habla así. Él es impresionante!!! Se me ponen todos los pelos de punta!!! Estas son vainas que NO pueden ser casualidad! Justo ayer diciéndole a mi hna @vphillips11 ‘chuzo hna yo AMO todo lo que hago, pero uno por la flia y los hijos muchas veces se queda con lo que más te genera, en vez de con lo que más uno ama... Gracias Paty por despertarme así hoy... No quepo en el pellejo, me hiciste el díaaa @lennox ni yo me acuerdo de toda la letra ja, ja, ja...”, manifestó Phillips, asegurando que el llanto no pudo faltar.

Contenido Premium: 0