Leribeth Solís regresa a la TV después de siete años

Leribeth Solís no puede creer que la profesión más bella del universo, ser madre, le abriría las puertas en el ámbito profesional.

La comunicadora compartió en su cuenta de Instagram que después de casi siete años fuera de pantalla, regresa a la TV.

"Esta supermamá está muy emocionada de contarles que ESTOY DE VUELTA A LA TV. Después de casi 7 años de no aparecer en pantallas, ¡WAO, no me lo creo todavía! Estaré acompañándolos en @supermamas.panama TODOS los domingos a las 2p.m. por @tvnpanama Quién iba a imaginar que la profesión MÁS LINDA del universo, SER MAMÁ me abriría las puertas nuevamente al mágico mundo de la comunicación", destacó Leribeth.

Además, agradeció a su madre por insistirle que la comunicación era lo suyo, porque ella optaba por ser piloto de avión.

