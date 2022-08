Lewinsky le tira a Beyoncé; no quiere más del amorío con Clinton

La cantante Beyoncé tiene el rancho ardiendo, esto por la letra de una de sus nuevas canciones, Heated. En ella usa una palabra, spaz, y sus derivados, que ha enfadado a algunos grupos de personas con discapacidad y usuarios de redes sociales.

Spaz significa en jerga algo así como inútil, torpe o inepto, pero también se usa en ocasiones para referirse a los espasmos como los que pueden padecer personas con parálisis cerebral.

Aunque los representantes de la cantante anunciaron recientemente que cambiarían la letra de la canción para no ofender a ningún colectivo, la ex Primera Dama de la Casa Blanca, Monica Lewinsky, ahora psicóloga y activista, le soltó una piedra para que se deje de hacer la tonta y cambie otras canciones.

Como recordarán, ella fue asistente del expresidente Bill Clinton, con el que tuvo un affaire sexual que fue todo un escándalo en 1996, tras salir a la luz y en el que el vestido manchado de semen de Clinton que Lewinsky había guardado fue una prueba definitiva.

Tan sonado fue que Beyoncé hizo una canción en 2013 llamda Partition en la que nombra a Lewinsky. "Me desabrochó todos los botones y rasgó mi blusa / Él Monica Lewinskeó todo mi vestido", dice el tema.

Así que ahora Lewinsky ha puesto un tuit en el que responde al anuncio de cambiar la letra de una canción diciendo: "Uhmm, ya que estamos en eso... #Partition", recordándole a Beyoncé que quizá podría cambiar también otras letras.

En otro tuit la activista explicaba que sólo intentaba hacer una broma. "En realidad, es como he aprendido a lidiar con cosas dolorosas o humillantes… les busco el lado divertido", explicaba.

uhmm, while we’re at it… #Partition



Beyoncé to Remove Renaissance Lyric After Outrage: Ableist, Offensive - Variety https://t.co/DzN80FdzPB