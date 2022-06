Lightyear tiene una estreno efímero; culpan a la escena lésbica

La película “Lightyear” no tuvo el despegue que se esperaba que alcanzara al ser un spin-off de “Toy Story”. Según el sitio Deadline, en sus primeros tres días en cine alcanzó a reunir 51 millones de dólares, comparado con el estreno de “Jurassic World”, que reunió 58.1 millones.

Al parecer es una cifra preocupante ya que su producción requirió una inversión de 200 millones de dólares, según Variety.

Expertos señalan que la baja es debido a que no atrae al público infantil femenino, mientras que otros consideran que es debido a la mala publicidad.

Desde el pasado 17 de junio, cuando la historia llegó a las salas de cine se vio envuelta en una controversia por incluir una escena donde hay un beso lésbico.

Aunque muchos han defendido que la película infantil incluya diversidad de género, desde los creadores, hasta el protagonista de la cinta, Chris Evans, quien hace la voz del famoso juguete, en 14 países prohibieron su proyección. Entre ellos Emiratos Árabes Unidos.

Incluso en redes sociales se han generado memes y opiniones en contra de aquellas cadenas que han decidido censurar la película y quienes ya pudieron verla recomiendan a los padres que lleven a sus hijos.

La lista completa es la siguiente:

1. “Jurassic World: Dominion” - $58.7 millones

2. “Lightyear” - $51 millones.

3. “Top Gun: Maverick” - $44 millones.

4. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” - $4.2 millones.

5. “The Bob’s Burgers Movie” - $1.1 millones.

6. “The Bad Guys” - $890,000.

7. “Everything Everywhere All at Once” - $959,631.

8. “Downton Abbey: A New Era” - $830,000.

9. “Sonic the Hedgehog 2″ - $228,000.

10. “Brian and Charles” - $198,000.

