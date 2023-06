Lissette Jurado aconseja cuidar la salud y valorar la vida

Definitivamente que lo único que nos pertenece es nuestro cuerpo, y sino lo cuidamos no tenemos la salud para disfrutar de las bendiciones de Dios, por eso Lissette Jurado, conocida como “La Tacha”, aconseja prestar atención a nuestro cuerpo y cumplir con los chequeos médicos.

Jurado tuvo que pasar más de siete horas en cuartos de observación de diferentes centros hospitalarios, aunque no precisó qué le pasó, destacó que fueron justos y necesarios, porque valora su vida y tiene quien la necesita fuerte.

Publicidad

“A sido un día superpesado con más de 7 horas en diferentes observaciones hospitalarias, pero justas y necesarias al mismo tiempo; porque como les comento, valoro mi vida y existe alguien en ella que me da un impulso extra para seguir avanzando por ambas, ella es todo lo que tengo y por quien salgo a batallar todos los días porque deseo todo lo bonito y maravilloso de este mundo”, expresó Lissette en un post que dejó en sus cuenta de Instagram.

Afirmó que se puede tener todo el dinero del mundo, pero sino se tiene salud, de nada sirve tener todo lo material.

“La gente no puede entender que puede tener toda la plata del mundo, pero si no hay salud no hay nada, lo único que tenemos y que nos pertenece es nuestro cuerpo, sino prestamos atención y sino lo cuidamos no nos servirá de nada todo lo material que tenemos y que queremos llegar a tener, valora más tu vida, tu tiempo y a esas personas que están en tus malos momentos, porque en los buenos están todos”, manifestó.

Contenido Premium: 0