¿Liza con Dimelo Flow? Ella promete plena nueva y sus fans preguntan por Jacky

La modelo de rizos Liza Hernández activó las redes sociales una vez más y ha puesto a pensar a sus miles de seguidores, luego que publicara una foto en el estudio del productor Dimelo Flow, conocido por ser la pareja sentimental hasta hace poco de Jacky Guzmán.

Como todos saben, Jacky Guzmán no comparte mucho con este chico desde hace rato, lo que ha llevado a pensar que ambos terminaron su relación, aunque los motivos no están muy claros hasta el momento.

Liza subió una foto a sus redes sociales y preguntó lo siguiente: "Donde las palabras fallan, la música habla! @dimeloflowofficial tu tas listo! Les gustaría que cante?".

Como era de esperarse la gran mayoría de los seguidores no le paró bolas al proyecto musical, al contrario se fijaron en el nombre que aparecía de fondo o si ella era la nueva pareja del famoso.

"Vaya Liza, no está perdiendo el tiempo", "Terminó con Jacky y de una le dieron hacha, pocos entenderán esto", "La gente no está por canciones, aquí lo que suena es el amor", "No queremos canciones, Liza mana dinos lo que está pasando", "Viene plena nueva, bien por ella", eran parte de los comentarios que se podían leer.