Liza denunció a su supuesta expareja; él la querello ayer en el MP

El despelote con el supuesto novio de Liza Hernández sigue en la palestra, esto luego que alguien difundiera información de Luis Manuel Orozco, sujeto de origen venezolano, que ayer interpuso una querella pena contra la famosa por Apropiación Indebida de bienes.

Como ya se ha mencionado, ayer en el Ministerio Público el abogado Eliécer Plicetta puso este recurso en el Ministerio Público y afirmaba que tras vivir en el mismo apartamento desde el 2020, terminaron y ahora ella supuestamente no le quier devolver lo que es de su propiedad. Más adelante se revekó que exige 150 mil dólares por las afectaciones causadas.

Al directo de este medio llegaron imágenes publicadas por Liza Hernández en el mes de octubre de 2020, en ese momento colocaba la foto de un sujeto y ella lo llamaba estafador por el daño que le había causado tras un servicio con una máquina de desinfección que no fue brindado, que no cumplía con los establecido por las normas del Ministerio de Salud.

"Yo poco hago esto, pero necesito que me ayuden a denunciar a este falso ing. Me estafó diciendo que iba a crear una máquina de desinfección para robarme y vender una máquina que no está aprobada por el Minsa. y no cubre los lineamientos. Si saben dónde está la máquina por favor contactarme", decía el texto de la imagen.

El tema pasó desapercibido en el momento, porque no duró mucho la publicación al ser tumbada. A la par, también enviaron una captura con otra joven que había sido víctima de la misma persona.

Otra persona que no menciona su noombre subió una imagen y dijo lo siguiente:"Otra persona estafada por Luis Manuel Orozco Campos".

Aunque la persona arumenta que fue su pareja, las fuentes que enviaron todo esto argumentaron que no es así y Liza ha puesto todo en marcha para darle pelea a esta persona.

