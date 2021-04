Liza habla del 'queme' que sufrió y de la espera por ese hombre que la ame

La extrovertida Liza Hernández sigue dando que hablar en las redes sociales y en esta ocasión confesó que está en la espera del donante para que se el padre de su hijo.

La famosa estuvo en el programa de Susan Elizabeth Castillo, Dime quién eres, y le relató pasajes de su vida en la que le ha ido bien, mal, así como su pensar a las críticas que le hacen constantemente.

"Era tremenda y me portaba mal. La gente no sabe lo que pasa detrás, me había ocurrido varias pérdidas, por varias diferentes razones, una por una, después nos dimos cuenta de otra razón otra por otra. Estoy bien de salud gracias a Dios. Ahora sí nada más estoy esperando al donante", dijo la famosa sobre ser madre.

Una confesión que hizo Liza, es del momento en que le pusieron los cuernos, esto por parte de Jaime Ávila, expareja de ella, esto cuando participó en el concurso de Hawaiian Tropic.

Además de hablar de sus proyectos, trabajo y su negocio de ropa que hace poco lanzó, también habló de su vida familiar, asegurando que a pesar que vista con ropa de marca, pueda estar ganando miles de dólares, en la casa de su madre debe comportarse y si la mandan a limpia, tiene que hacerlo.

Muchos seguidores han comentado sobre este tema y le piden que siente cabeza para evitar más escándalos de su vida, sin embargo, otro grupo la apoya sin cuestionarle su forma de vivir.