Lizmarieth fue electa como la "Reina 20 de enero" de 2025 en Cañaveral

La joven coclesana Lizmarieth Nazareth fue electa como la "Reina 20 de enero"de 2025 de Cañaveral en Penonomé.

Lizmarieth Nazareth tiene 20 años y forma parte de la dinastía "Las Margaritas", la cual nació gracias a su bisabuela Margarita Ibarra, quien en vida fue reina en dos ocasiones.



Igualmente, varias de sus tías y primas han sido coronadas en dichas fiestas de enero. La reina, muy entusiasmada, comentó que pertenecer a dicha dinastía la llena de orgullo.



"Es un legado del cual me siento muy honrada, y el que dejaré muy en alto. Tengo una responsabilidad muy grande: ser la imagen de la mujer de mi pueblo querido, el cual he

visto desde que nací. No los defraudaré y trabajaré fuerte para que la fiesta del 20 de enero de 2025 sea un éxito, y nos sintamos más orgullosos de ser cañaveraleño".



Esta es una festividad en las que las tradiciones folclóricas y manifestaciones actuales se apoderan del pintoresco pueblo ubicado en las faldas del cerro Guacamaya.



La joven nacida en Coclé y criada en Cañaveral brilló en la noche de escogencia y coronación. Además de lucir un elegante vestido de gala, se presentó con una pollera montuna en el opening con la que bailó la pieza "Estas es mi corazón", la cual estuvo bajo la dirección de la licenciada Onelis Ceceña.



Seguido, el jurado calificador, integrado por reinas de belleza y folcloristas, calificó a las participantes en el baile típico "El tinajero", dirigido por el profesor Azael Cedeño.



Las presentaciones artísticas estuvieron a cargo de los conjuntos folclóricos: Penonomé Aires y Ritmo, del Profesor Azael Cedeño; Academia de Danzas Folclóricas de Francisco De León y el conjunto de la escuela del lugar Santos George.



En tanto, la niña Jorielis Alaia Rivas García, de la Academia Danzalo de Alondra Cortés, dio muestra de su talento al bailar ritmos tropicales. Jorielis Alaia cautivó a los presentes por su estilo y elegancia.



Integrantes de la Academia Swing Dance Center también deleitaron con una coreografía de géneros modernos.

La noche culminó con la victoria de la señorita Lizmarieth Nazareth y la selección de la princesa Amaris Yaneth Herrera Castillo, trayendo consigo la alegría de cientos de lugareños, quienes ahora esperan las fiestas de San Sebastián (enero) para celebrar en grande y ser testigos de uno de los reinados más esperados en el mencionado pueblito penonomeño.

