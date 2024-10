Llevó a Elvis Crespo a comer arroz con guandú, ropa vieja y plátano en tentación

Erika Ender no solo se gozó el concierto que ofreció el merenguero Elvis Crespo el fin de semana junto a Víctor Manuelle, sino que también fue la guía turística del artista de ascendencia puertorriqueña.

La cantautora lo llevó a comer arroz con guandú, ropa vieja y plátano en tentación, menú con el que quedó fascinado el artista, tanto, que se lo hizo saber a la panameña en pleno concierto.

En su estadía Erika lo llevó a conocer a los chicos de Talenpro, a quienes les realizó una visita sorpresa con el merenguero, que aprovechó para contarle un poco de su historia, los motivó a perseguir sus sueños, los escuchó y hasta cantó con ellos “Tu sonrisa”, llevándose un reconocimiento por parte de Talenpro.

“Mil gracias por tu generosidad @elviscrespolive para compartirte con la nueva generación @talenpropanama , por tus palabras que me honran y recibo con cariño y humildad, por tu confianza en mi trabajo, en lo que me has grabado y por las canciones que vienen en camino y por la invitación a disfrutar de tu energía arriba y abajo del escenario. Un abrazo fuerte y te esperamos de nuevo en Panamá, con más calmita. Fue rush, pero valió la pena!”, expresó Erika al agradecer y compartir el “”tour”” que le dio a Crespo en nuestro país.

