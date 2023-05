Lluvia de críticas a Beteta por tuit contra el profe Carlos Zavala

Ricardo Beteta de la Asociación de los Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá y conocido por dar cada año el huevo rosa, ha encendido las redes sociales, todo luego que hiciera un comentario bastante fuerte al conocer del fallecimiento del educador y comunicador social Carlos Zavala.

Zavala falleció el pasado lunes en la madrugada tras sufrir quebrandos de salud, algo que muchos lamentaron en su momento, sin embargo, lo dicho por Beteta no agradó mucho.

“Un homófobo y engreído menos. La tierra, en su amplia generosidad, tiene la nobleza de acoger incluso a los que contaminan”, fue el tuit que hizo en su cuenta, acompañado de una foto en la que se invitaba a todos a las honras fúnebres de Zavala.

Un homófobo y engreído menos. La tierra, en su amplia generosidad, tiene la nobleza de acoger incluso a los que la contaminan. pic.twitter.com/StPvVwcQmx — Ricardo Beteta Bond (@RicardoBetetaBo) May 10, 2023

Como era de esperarse, cientos de personas lo comenzaron a cuestionar y le dijeron de todo por hacer esto.

"He visto en mi vida seres despreciables, pero tú superas a cualquiera con este estúpido comentario. No esperes considereacion cuando llegue tú momento", "Definitivamente lo de ustedes es un tema psicológico, esa agenda 2030 en Panamá no va!", "Sr Beteta, para escribir semejante bajeza mejor no hubiera escrito nada", "No me interesa cuál fue la situación entre ud y el sr Zavala (QEPD) , pero es el tuit más despreciable que he leído en los últimos tiempos", fueron algunos de los comentarios más suaves.

Hasta el precandidato a diputado Jean Marcel Chéry opinó del tema. "Esta es la tolerancia que predica el activismo LGBT, en la vocería de su máximo líder en Panamá, @RicardoBetetaBo. No respeta ni el dolor de la familia Zavala por la muerte del profesor Carlos Zavala", dijo.

Esta es la tolerancia que predica el activismo LGBT, en la vocería de su máximo líder en Panamá, @RicardoBetetaBo. No respeta ni el dolor de la familia Zavala por la muerte del profesor Carlos Zavala. https://t.co/8b8c6AtRyF pic.twitter.com/5xoIGuX6zJ — Jean Marcel Chéry (@JeanMarcelChery) May 10, 2023

En medio de los dimes y diretes, algunos le advirtieron que la familia podría demandarlo ante tales afirmaciones. Ante esto Beteta respondió: "Dale, espero la demanda".

Al ser consultado por esto y el motivo de hacerlo, se defendió afirmando que era víctima de constantes ataques por parte del señor Carlos Zavala.

"Este "profe" por años se refería a mi persona y mis pares de forma despectiva, vulgar y amenazante. Siendo Panamá el país que es, nunca pude poner una denuncia. Que ustedes no lo reconozcan dice mucho de su falta de cultura, humanismo y valores cristianos", fue lo que dijo al ser consultado por este tuit.

Recalcó: "La homofobia es una enfermedad social que afecta a Panamá particularmente. La falta de educación, de valores humanos y respeto al otro nos roba calidad de vida. Lucharé hasta donde tenga fuerzas para continuar y vivir sin miedo al odio".

A pesar de todo lo que le han dicho ha decidido que no eliminará el tuit y defenderá su postura hasta el final.

