¡Lo necesita! Moyo Cisneros excluido del programa 120 a los 65

El famoso Trovador Moyo Cisneros dijo que fue excluido del programa 120 a los 65 del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en Veraguas.

Cisneros, conocido por su talento y contribución a la cultura local, compartió su experiencia con tristeza este problema a los medios Original Estéreo y Frencuencia Informativa.

"Ayer, cuando me tocó el turno de cobrar, no había plata. Fui al MIDES de Santiago para ver qué pasaba y me dijeron que en el MIDES de Panamá me lo suspendieron supuestamente por incumplimiento del reglamento obligatorio de tener la tarjeta con la firma del doctor del centro de salud de Calobre. Yo solo tenía una firma y por eso a muchos calobreños nos sacaron del programa", explicó Cisneros.

Él aseguró que el 18 de octubre, el MIDES visitó Calobre, donde se realizó los exámenes médicos y obtuvo la firma de la doctora en su tarjeta. Sin embargo, a pesar de cumplir con estos requisitos, su pago fue suspendido.

"Me hicieron firmar un documento para enviarlo a Panamá para ver si cobro en el próximo pago en marzo de 2025, pero ya este último pago lo perdí", recalcó.

Asegura que estaba contento por el apoyo, en ese momento, al punto que le dedicó una décima al Mides y lo hasta lo aplaudió la directora regional del Mides Omayra Toruño.

Para él esto es grave, debido a que sufre de diabetes, ha perdido la vista en su ojo izquierdo, está perdiendo la audición y tiene dificultades para caminar debido a una operación de cadera.

"Este año no tendremos nada para adornar la mesa en Navidad ni Año Nuevo", dijo con tristeza.