¡Lo tiene cortito! Ben habla del regaño de JLo en los Grammys

El reconocido actor Ben Affleck finalmente habló de lo sucedido hace un mes y el presunto regaño que le dio su mujer JLo en los Premios Grammy 2023, debio a que ese clip de video desató una ola de memes.

Tras un mes y medio de lo ocurrido, el actor reveló que le dijo a la famosa en la discreta “discusión” que al parecer todos tomaron como burla.

Según Affleck, no lo estaba pasando mal sino que el presentador del evento, Trevor Noah, se acercó a ellos y lo tomó desprevenido.

En el video viral se aprecia como Noah se sienta junto a la pareja y comienza a hacer un número de comedia con su teléfono. En un momento dado, se ve López dándole una palmada en el pecho a Ben.

Ante esto, el actor explicó que no se percató que lo estaban grabando, sin embargo, le dijo a la intérprete de “On the Floor” que se iba a mover de la mesa para dejarla sola con Trevor, a lo que ella le respondió: “será mejor que no te vayas, jod..r”.

Al parecer, la conversación fue sacada de contexto, ya que expertos en lenguaje corporal afirmaron que el gesto de Lopez fue de reproche y un intento de mostrar control e incluso una lectora de labios pensó que ésta le había dicho a Affleck: “Luce más amigable”.

Debido a todo esto, los espectadores fueron quienes se inventaron el pleito.

También detalló que esa noche estaba muy cansado pero había acompañado a la estrella para demostrarle su apoyo: “Yo me divertí en los Grammy”, aseguró.

Otra de las versiones que surgieron del evento fue que Ben estaba borracho, aunque luego se confirmó que no había casi tomado nada.

“Todavía hay un estigma tremendo”, dijo sobre las adicciones que superó.

