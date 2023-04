El artista de música típica, Ulpiano Vergara, y Los Nuevos Distinguidos, están de estreno.

Se trata de los temas "Me dejaste tu recuerdo" de la autoría de Ascanio Sandoval y los clásicos en mosaico "Nunca me has querido" y "Pegadita de los hombres".

Publicidad

LEE TAMBIÉN: Tiene las llaves de su nuevo hogar

Ambos temas estrenaron ayer en las emisoras y principales plataformas musicales, además de contar con la saloma y canto de Angélica De La Cruz y el acompañamiento del conjunto del "Mechiblanco".

Contenido Premium: 0