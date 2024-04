Luis Fonsi afirma que está cansado de hablar de su ex Adamari

El cantante Luis Fonsi aseguró en una entrevista reciente con Yordi Rosado, que está cansado que le pregunten sobre su relación con Adamari López, porque es un tema que ya pasó. Además, también pidió respeto para su actual mujer.

“No me molesta hablar del tema, pero sí cansa porque, en mi caso, yo estoy casado y tengo dos hijos, tengo niños, especialmente la niña que tiene 12 años y es una niña brillante, tiene internet”, le respondió Fonsi al presentador mexicano.

Fonsi y Adamari se casaron en el 2006 y tras cuatro años de unión se divorciaron de una manera poco amigable debido a un cáncer que ella estaba padeciendo. Pese al tiempo, el tema de su separación sigue en el tapete, algo que no le gusta mucho al puertorriqueño, quien reconoció en una entrevista que eso ya lo "cansa".

Él dice que tiene una esposa y dos hijos y que le apena que tengan que leer sobre su matrimonio y separación de Adamari. También afirma que respeta mucho a su ex y celebra que le esté yendo bien en la vida.

Agregó que, aunque "lo que vivió fue hermoso" piensa que su vida está enfocada en otro aspecto y el pasado hay que dejarlo atrás.

"Me cuesta un poquito hablar del tema, me pone un poquito incómodo, ya hay que cerrar capítulo, hay que pasar página, como dice una canción por ahí. Y creo que es un tema de respeto a mi señora (Águeda López), ella es hipermadura y nunca me ha dicho nada, pero no ha de ser divertido para ella leer noticias y cuando pienso en mi hija creo que hay una cosa de respeto", dijo.



Luis Fonsi aseguró que pese haber tenido una lindo romance con la titular del programa ¿Quién caerá?, los sentimientos de su parte cambiaron simplemente. Además, dejó claro que su esposa Águeda López nunca le ha hecho un reclamo al respecto, de acuerdo a People.

