Luis Miguel se sacó la ñecks en pleno concierto en México

El cantante Luis Miguel se sacó la ñecks, esto en medio de una presentación en la Arena de la Ciudad de México. Esto se suma al despelote que tiene con Aracely Arámbula y la pensión alimencia que debe.

Durante su quinto concierto, mientras interpretaba la canción ‘Cielo rojo’, Luis Miguel caminaba por una pasarela del escenario haciendo sus conocidos movimientos.

Al levantar una pierna para hacer un pequeño salto, tuvo la mala suerte de resbalarse y caerse al suelo.

En ese momento, decidió quedarse tumbado con las piernas y brazos estirados, inmóvil. Rápidamente, uno de los músicos más cercanos corrió a socorrerle mientras se apagaban las luces del escenario, quedando todo a oscuras. Pasados unos minutos, el cantante retomaba el concierto pero, en esta ocasión, lo hacía sentado al borde del escenario, acompañado de sus músicos.

A pesar del susto y la preocupación causada a sus admiradores, se mostró bien, interpretando sus canciones como si nada hubiera ocurrido.



The show must go on. pic.twitter.com/SgS3WENsWk