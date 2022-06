Lula López le dio COVID-19

Después de más de dos años de estar chifeando al COVID-19, la expresentadora panameña Lula López dio a conocer que se contagió del virus.

Para los que no saben, al comienzo de la pandemia, López fue tendencia en las redes por sus outfits tan peculiares para salir a hacer sus mandados, todo para no contagiarse del temible coronavirus, pero en este 2022 no se escapó.

“Se acuerdan de mis mega outfits el 2020 tipo COVID no puedes conmigo? Pues, ¿qué les puedo decir? 2 años después, el COVID dice coge lo tuyo... Ayyy, no coño, río para no llorar”, comentó en su cuenta de Instagram.

Lula mostró una fotografía donde se le ve en inhaloterapia, destacó que por más que se cuide una persona es inevitable que no le dé.

“A menos que los pelaitos más nunca vayan presencial a la escuela, más nunca salgamos de casa, más nunca recibamos visitas, o sea coño más nunca socialicemos, esta vaina es por gusto... NO se puede evitar”, destacó.

Por otro lado, dijo que no se arrepiente de su outfit “ni por un segundo, fueron una manera superdivertida de llevar el año más tof de la pandemia y ustedes bien que se cagaban de risa también, así que bueno”.

Por último, comentó que su prueba ya salió negativa.

