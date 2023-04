A Luna Soriano la dejan de seguir por querer ser cantante

Panamá es un país pequeño para haber tanta división, tanto egoísmo, para surgir musicalmente, debe haber unión, esta es la conclusión a la que llega Luna Soriano, tras ver cómo algunas personas le han dado la espalda al sacar su primera canción “Loca”, y querer emprender una carrera musical.

Según detalló la locutora, a quienes en un momento apoyó poniendo sus canciones en la radio, con entrevistas, la han dejado de seguir y hasta le dicen que por qué ahora quiere ser cantante, si es DJ y locutora.

“A las personas que yo apoyé en sus proyectos musicales, en su carrera, ustedes no me deben nada, yo lo hice porque a mí me nacía... lo más cómico es que a la gente que yo apoyé, que le abrí las puertas en mi programa de radio, esa es la gente que hoy día no me hablan... si nosotros nos unieramos de verdad, y entendiéramos que entre más canciones mejor, entre más produzcamos mejor, para que de una vez por todas ocupemos el lugar que nos toca en el mundo del género urbano...”, expresó Luna.

En el video que dejó en Tik Tok, trajo a colación el apoyo que se da entre artistas de Colombia, República Dominicana y Puerto Rico.

“Panamá por qué tanto egoísmo, por qué enojarme si una persona quiere hacer algo nuevo, por qué ponerle dudas a los sueños de los demás si unidos podemos hacer mejores cosas...”, recalcó.

