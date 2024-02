Madeline Pineda: 'Yo me sentía como en un Chaveo'

Luego de salir y dejar todo en el escenario de la Quinta Vergara en su primera salida en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Madeline Pineda confesó que ella no estaba nerviosa, ella se lo disfrutó, tanto así que se sentía como en un "Chaveo".

Y es que ya con más calma, a su llegada al hotel, la agrupación panameño habló de su primera experiencia.

"No estaba para nada nerviosa, yo me sentía como en un Chaveo, ah sí, aguanta, es que el nervio mío era que, cuando yo saltará se me salieran las tetas, eso fue lo que pasó, pero por la presentación, no", manifestó Pineda.

La cantalante comentó que ella imaginó que estaban muchos panameños presentes. En tanto, destacó el buen parejo que fue Joaquín Chávez, quien se también, dijo se disfrutó su show y volver al escenario.

"Con mucha ilusión de volver a estar ahí, con mucho deseo de sentir que la música puede... Estaba relajado y confiado, disfruté el show", señaló Joaquín, hermano de "El Canoso".

Mientras que, Warren Vergara comentó que ella noche fue muy especial.

