Madre de César Anel para firme y suelta la sopa

Diamantina Herrera, la madre de César Anel Rodríguez, se puso la máscara de guerra, se paró firme para limpiar el nombre de su hijo después de toda la polémica que se ha generado por la destitución de Italy Mora del certamen Miss Universo.

Herrera reveló que su hijo y su familia han recibido ataques en las redes por esta situación y el director de la Organización Señorita Panamá ha preferido maquillar la verdad, pero ante tanta piedra que le han tirado a su hijo, ella habló sin pepitas en la lengua.

La madre de César comentó que su hijo ha maquillado la verdad para proteger y evitar conflictos, pero que Italy, después de ser escogida, incumplió muchos compromisos, incluso cuando realizó su primer viaje a México, donde hasta hizo pataletas porque se enfermó.

“Comenzamos con una de las situaciones más difíciles y fue la visita a México que se dio, por el Miss México... Se fueron a México y allá la niña se enferma, le da la pataleta... de ahí tenía que ir a Costa Rica, ‘no, no puedo, no puedo, no puedo’, ahí sí ella pagó su avión, porque el vuelo de ella era para Costa Rica y se regresa a Panamá, pataletas en Panamá de toda clase, hospitalizada, vayan a preguntar en la clínica...”, expresó Diamantina.

Manifestó que en Costa Rica, César se enteró de cosas que sucedían y se quedó callado por respeto a una dama, pero al llegar a Panamá siguió la odisea y siempre ponía excusas para los ensayos.

Destacó que César fue a Tailandia a buscar el traje, pero ella quería otro y fue entonces donde el “tipo”, haciendo referencia al novio de Italy, compró el vestido que ella quería; añadió que en el contrato no dice que la organización tiene que comprarle un panty.

“Todavía en México le dije destitúyela, por su comportamiento, por dejarte mal, por incumplir un contrato que todo Panamá no conoce, pero hoy lo va a conocer, hoy van a conocer quién en verdad es esta gente, ¡ah, pero es la mamá de César Anel!, pero es que es el hijo mío, y yo veo a todo Panamá tirando piedra, y mi hijo callado y maquillando la información porque es un caballero, pero miren ve, aquí estoy yo, aquí está la madre que va a hablar”, enfatizó Herrera.

La progenitora de Rodríguez no se guardó nada, y dijo que la pelea que ellos hablan, Italy y su novio, se debió a que sí había una habitación, y era en la que César se estaba quedando y a donde llegó Juan a llevarle unas pertenencias a Mora, y César le dijo que no podía atravesar la muralla, fue entonces que apareció la miss con el objetivo de quedarse con ellos en dicha habitación, y se formó la discusión.

Comentó que lo sabe porque todo esto su hijo se lo contó y ella fue quien le dijo que los dejara y que resolvieran ellos su lío.

