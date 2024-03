Magnético recuerda a Rolo, a un mes de su muerte

Magnético compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su amigo y hermano Rodolfo Ernesto De León, para recordarlo hoy, después de un mes de su partida del plano terrenal.

Según Magne, la fotografía fue una de las últimas que se tomó junto a Rolo, para tiempo de pandemia cuando hacían las presentaciones virtuales, y después de mudarse él de Panamá.

"Hoy 7 de marzo del 2024, ya un mes de tu partida mi compi, esta foto fue una de las presentaciones virtuales que hicimos para el tiempo de la pandemia... Me acuerdo que me dijiste 'Ven acá mi nucita para darte un abrazo de Oso, que covid ni que covid'... Me quedo con el recuerdo de ese abrazo y los buenos momentos que pasamos en cada ocación que pudimos compartir juntos en más de 20 años... Esta fue una de las últimas veces que cantamos juntos, ya que después me mudé de Panamá... Hermanito disfruta de la gloria de Dios, y algún día nos volveremos a ver... YA TU SABES QUIENES SON...", destacó Magnético recornando a Rolo al cumplirse hoy un mes de su fallecimiento.

