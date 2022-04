Maite Moyá presenta su libro ‘El lenguaje de la mente’

A través de su libro “Lenguaje de la mente”, la autora Maite Moyá nos enseñara cómo combatir esos héroes y villanos que te ponen en marcha o te bloquean tu mente o pensamientos.

En una conversación muy amena, Moyá habló con Crítica de su tercer libro, que va enfocada en aquellas personas que quieren potenciar sus habilidades mentales y cambiar la dirección de sus pensamientos.

Publicidad

Y es que, tras un largo camino y experiencias vividas en este campo, Moya decidió escribir este libro que puedes encontrarlo en Amazon o en su página www.maitemoya.com.

“¿Por qué ‘El lenguaje de la mente’?, Porque me doy cuenta de que después de haber trabajado con muchas personas exitosas y no exitosas la clave está en su dialogo, no hay una sola persona que no se preocupe por el lenguaje interno, pero cómo hacerlo, el ‘Lenguaje de la mente’ responde a ello”, expresó la licenciada en derecho, durante el taller Habilidades Comunicativas para comunicadores sociales.

LEE TAMBIÉN: Vargas Llosa, hospitalizado por la COVID-19

La autora contó a este medio, que su pasión por las habilidades comunicativas y autoconciencia surgió por su miedo a hablar en público, años después fue adquiriendo experiencia, a tal punto de ser reconocida como una de las mejores.

“Para resolver un problema personal lo convertí en algo que me apasionaba tanto, fue de ahí que decidí dejar mi trabajo”, dijo la escritora, con más de 18 años de experiencia.

Moyá, quien trabaja en la segunda parte del libro, brinda talleres para distintas empresas.

Contenido Premium: 0