Mamá de Tatiana a Yemil: ‘Quédate  en tu esquina’

La mamá de la maquillista Tatiana Vélez, Yaritzel Vélez, le pidió al cantante Yerik Emil Navarro, conocido como Yemil, que deje en paz a su hija y le recordó que tiene una boleta de alejamiento.

Todo empezó, luego de que saliera a la luz una conversación (de Yemil y Tatiana), en las redes sociales, la cual para algunos fue editado para dejar mal a Vélez. Recordemos que hace unos días, Tatiana dijo en una entrevista, que Yemil la buscaba, que la había contactado por llamadas y redes sociales, lo que al parecer no le cayó bien al “Maleante Caro”.

En el audio, que encendió ayer las redes sociales, se escucha cuando Navarro le dice a su expareja que lo deje tranquilo “Deja de estar diciendo locuras, ya déjame la vida en paz, nadie está por ti”. A lo que ella responde que “pa’ que ve... mandas a la otra a estar escribiéndome y te estás comiendo con la amiga”.

Por lo que ayer, Tatiana realizó un “live” para aclarar lo sucedido.

“Estoy cabreada de él, de ese poco de gente. Dije que no iba a volver atrás nunca más, pero voy a dar explicaciones... él regó esa llamada porque dije que él me busca, como es tan machista para aceptar... que me llamó y le contesté, pone a mujeres y decirme tontería”, expresó la maquillista.

Por su parte, su madre le mandó un mensaje al intérprete de “Bandolera”. “Nadie sabe lo que me ha costado levantar a mi hija, para que esa quiera seguir jodiendo... tiene una orden de restricción, él quiere seguir molestando, que es tan bruto que el mismo manda las grabaciones a las páginas cuando él tiene una orden de restricción, él pensó que si dejaba a mi hija, iba a estar en el lodo, se equivocó”, dijo la madre de Tatiana.

Añadió: “Hoy 21 te lo estoy diciendo Yerik Emil Navarro quédate en tu esquina y quédate quieto, no vales ni un centavo, así de sencillo”.