'Mami' de Karol G y Becky G es el nuevo himno de las 'chumerris'

El nuevo tema de las cantantes Becky G y Karol G llamado "Mami" ha causado todo un revuelo, primero porque muchos lo ven como una tiradera directa al cantante Anuel y su nueva relación con Yailin, pero por otro lado en Panamá ya se está volviendo el himno de las conocidas "chumerris".

El sencillo fue producido por el hitmaker Ovy on the Drums, y fue escrito por Ovy, Becky G, Karol G y Elena Rose, ha llamado tanto la atención que podría considerarse una forma de expresión para muchas mujeres que han tenido malos ratos en el amor con los hombres y no saben como desahogarse.

En la plataforma Spotify de las mejores 50 canciones está de primera, además, ya se puede ver como es coreada en varias fiestas de barrio que se han dado en los últimos días.

"A veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico. No me vuelvas a llamar, que hasta boté еl celular. De lo tóxico que еres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Llorando estabas tú y como no te salí. Andas comiéndote a otra perra, pero estás pensando en mí", dice parte de la canción.

"La plena del momento, que rico", "Esto no es para Anuel, es para mi ex", "Hermosa canción, ahora sí se puso buena la party en el barrio", "Somos mamacitas y no estamos ningún gueb...n", "Vamos para encima, acá nadie nos controla y nos manda", decían algunos comentarios, esto junto a videos mostrando como se remeneban frente a las cámaras.

Por otro lado, también se debe incluir en este tema, que la conocida Yailin recientemente subió un video en el que aparentemente se refiere a la canción de Karol G. Lamentablemente para ella ha causado una ola de burlas por la poca letra que tira y fuera de tiempo.