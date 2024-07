‘Mañana será Bonito’ marcó su vida

Marliere Sealy disfrutó, cantó, tiró sus pasitos y lloró con el último concierto del tour “Mañana será bonito” de Karol G en Madrid, el cual fue transmitido por YouTube.

Entre lágrimas, escuchando a Karol G expresar que cierra un capítulo en su vida, que significó todo, que le regaló la cercanía con el público, sus amigos, familiares y con ella misma, que ahora puede decir que Mañana fue muy bonito, muy hermoso, la hermana de MariGaby reveló que este último álbum de la Bichota marcó su vida, y la ha ayudado en este proceso tan duro que atraviesa, tras el accidente.

“Si ustedes supieran cuánto este álbum me ha ayudado en este proceso tan duro de mi vida... Mañana será Bonito”, manifestó Marliere.

“Esta es Marliere, sincera, humana, cariñosa, alegre y amargada! Este álbum me marcó mi vida en mi momento más difícil, como dice @karolg imposible que después de todo esto que estoy pasando no vengan cosas buenas y positivas, porque me están haciendo más fuerte, más sabia, más inteligente. Nunca, pero NUNCA hay que perder la fe”, escribió en el post que compartió en su cuenta de Instagram

