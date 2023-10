Mario Calderón luce irreconocible tras su regreso a Betty, la fea

El actor Ricardo Vélez dejó en shock a los fans por su aspecto físoco, tras el primer avance de la serie "Betty, la fea", que será emitido por Prime Video.

La novela se emitió en 1999, y esta nueva entrega explorará la vida de Beatriz Pinzón Solano 20 años después. Sin embargo, fue el actor Ricardo Vélez, quien interpretó a Mario Calderón, sorprendió a todos por su irreconocible aspecto físico.

En ese entonces, él era vicepresidente financiero de Ecomoda y además el mujeriego amigo del presidente, Armando Mendoza.

En este breve clip aparecen algunos de los personajes que van a estar en estos nuevos episodios.

En el video una alfombra roja llega hasta los pies de los actores y ellos caminan sobre ella mientras se pavonean.

Los comentarios no se hicieron esperar.

"El Papá de Betty se ve más joven que Mario Calderón ", "Me costó encontrar a Mario Calderón pero ya quiero ver esto ", "Calderón está destruido ", "Repetí tres veces el reel para ver bien cada actor!!! Mi conclusión están todos viejos al igual que yo, pero Mario les gana a todos", "Todo el mundo esperando esto!!!! pero no niego que Mario me dejó sorprendida."