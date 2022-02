Marisela Moreno le ve el lado positivo a su situación

Luego de dar a conocer todo lo que ha pasado, tras una caída en Isla Grande, la cual le costó una fisura y esquince en ambos pies, la exmiss Marisela Moreno agradece a sus seguidores por todos los bellos mensajes de apoyo que ha recibido.

Pues le contamos que la comunicadora expresó en sus redes todo lo que le sucedió, tuvo caída tras caída. Para los que no saben, Moreno la tuvieron que sacar en una carreterilla de Isla Grande para que recibiera atención médica.

Tras el diagnóstico del doctor, la mandaron a usar muletas; de cual también días después cayó y tuvo que ser llevaba al hospital. Dijo que se sentía impotente por no poder contar con el apoyo de sus pies.

Posteriormente tuvo que recurrir a una andadera y una silla de ruedas, pero no todo terminaba, pues le tocó regresar al centro médico, porque su fisura se había abierto. ¡Santo Dios!

Ayer, ya más tranquila, desde su casa, mientras dictaba sus clases de asesorías, agradeció a su comunidad por darle fuerza y cariño.

“Gracias por tanto cariño. Ustedes me dan mucho ánimo. Aquí estoy trabajando desde #homeoffice con las patitas dañaditas, andadera, pero cómoda. Agradecida por tener trabajo y ofrecer mis asesorías personalizadas de Comunicación Oral y Proyección Personal”, dijo Marisela

Por otro lado, confesó que, tras llorar y sentirse impotente por lo sucedido, entendió que toda esa experiencia le sirve para ayudar a otras personas que pasan por lo mismo.

“La verdad que estos días lloré mucho de rabia e impotencia, yo misma no me reconocía, pero entiendo que todo esto me sirve para ayudar a otras personas de forma empática, poniéndome en sus zapatos cuando las cosas se ponen desafiantes. Nuevamente gracias por ser tan especiales”, sentenció.