Marisela Moreno reflexiona sobre el camino recorrido

Con amor y determinación todo es posible en la vida, es el aprendizaje que ha tenido Marisela Moreno, quien con algunas fotografía de cuando enfrentaba el cáncer, reflexionó sobre el camino que ha recorrido.

El próximo 7 de agosto la expresentadora ajustará un año más de vida, y expresó que al mirar las instantáneas se sorprende por la fuerza y el ánimo que tenía en esos momentos tan extraños.

“En mi mente y en mi corazón, siempre estuve convencida de que todo esto iba a pasar. ¡Y así ha sido! Gracias a Dios y a su amor incondicional, estoy aquí, a unos cuantos días de celebrar otro cumpleaños rodeada de mi familia. El cáncer no ha logrado arrebatar mi esperanza ni mi fe. ¡La fe en Dios siempre ha estado presente en cada paso de este proceso! Su amor inagotable me ha sostenido y me ha dado el coraje para enfrentar cada día con valentía y gratitud. En vísperas de mi próximo cumpleaños, el 7 de agosto, miro hacia atrás con un corazón llenito de agradecimiento. Cada día es un regalo, y cada año que sumo a mi vida es una bendición que valoro profundamente. Ahora, más viva que nunca, miro hacia el futuro con esperanza y entusiasmo”, expresó Marisela.

La comunicadora y también conferencista, aconsejó a sus seguidores a “parase bonito y seguir, adelante, allí como estas y donde estas”, ya que no hay que esperar a que todo sea perfecto, porque nada es perfecto.

