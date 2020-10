Más de 2 mil seguidores en Onlyfans

Windy Girk no solo deleita la vista de sus seguidores en Instagram, Facebook, YouTube y Patron, ahora también les da contenido exclusivo por Onlyfans.

En menos de un mes la youtuber ha logrado que más de 2 mil seguidores se suscriban a su página, en la cual deben pagar una mensualidad de 19.99, y asegura que no los defraudará con el contenido que publica en dicha plataforma. “Por favor no compartas este contenido porque harás que deje de subir cosas muy sensuales y también no harás valer tu dinero”, expresa Windy en la página para que quienes pagan por ver sus fotos no la compartan con otros.

Según Windy, allí no publica fotos ni contenidos que ya han visto en sus redes sociales, sus post en esta página son exclusivas para sus seguidores, a quienes los mantiene al tanto cada vez que sube algún contenido.