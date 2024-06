Masha no le teme a la vejez

Masha Armuelles se autopercibe joven, para ella la edad es una cuestión mental, no es una cuestión de número, por ello expresa que se niega a envejecer en espíritu, psicológica y mentalmente.

Dejó claro que no le teme a la vejez, a las canas o los surcos que pueda tener en su cara y eso de quedarse en casa, cuidar nietos, quedarse tranquila y ponerse a tejer no va con ella, así que no acepta que venga alguien a decirle que tiene que parar.

“En estos 62 años que me quedan de vida, sí porque yo pienso vivir 120 años, sí, señor... voy a disfrutar al máximo, quiero aprender otra profesión, leer muchos libros, más de los que he leído, quiero conocer muchos países, recorrer cada rincón de este planeta...”, destacó la cascarosa.

