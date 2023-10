Mayer pone condiciones para correr a la Alcaldía y no quiere vivazos

El empresario Mayer Mizrachi anunció en sus redes, que está listo para aceptar cualquier oferta para postularse a la Alcaldía de Panamá, sin embargo, tiene sus condiciones.

"Me pongo a disposición de todos los partidos que me quieran postular a la Alcaldía de Panamá", dijo Mayer.

El conocido "yeyé del guetto" puso varios requirimientos para que corra a en las elecciones.

"Siendo independiente multiples partidos me pueden postular. Me mantengo independiente de partido y de criterio. Yo escojo mi vice. Tomo consejos, no ordenes. De ganar nombro mi equipo de trabajo sin imposiciones y dejo claro que solo utilizo un medio y mi criterio independiente no cambia. Donde violen mis condiciones no pensare dos veces en divorciarme. ", menciona.

Mayer le mandó un mensaje claro a los poderes politicos, economicos y judiciales. "confundieron mi nobleza por debilidad. Con cada piedra que me tiraron construyeron a su propia pesadilla. Yo existo porque ustedes me crearon. Y no vengo a jugar su juego, no vengo a tomar bando. Vengo cambiarlo por completo. Mi generación se rehusa a heredar sus problemas, sus formas, sus enemigos".

Para finalizar, aseguró que esas son las condiciones, porque está con el pueblo y la unica bandera que reconoce es la panameña.