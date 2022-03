'Mediocre y sobrevalorado le dicen a J Balvin tras su último show

Luego de la arrastrada qu el dio Residente el cantante J Balvin vuelve a ser el centro de la atención, pero esta vez por la lluvia de críticas que la han caído, al punto que lo catalogan como una decepción sobre un escenario musical.

LEE TAMBIÉN: Rabanes, Blades y Roberto dirán presente en los Grammy Awards

Publicidad

Luego de su presentación en el segundo día del Festival Estéreo Picnic (FEP), las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la presentación de Balvin, aunque varios mensajes fueron positivos respecto al número de asistentes que este habría agrupado en el lugar, muchos otros quedaron insatisfechos con la presentación.

Esta versión del FEP era un evento esperado desde su cancelación en 2020, luego de que la pandemia entrara en vigencia en el país y se cancelaran los eventos masivos.

“Me disculpan pues, pero ese show de J Balvin es lo más flojo que he visto en el FEP. No te canta una entera y encima esconde a la banda y al DJ en las esquinas. Un ego gigante para un personaje que se veía mínimo en frente de esas tres pantallas del escenario”, fue la afirmación de uno de los asistentes al evento, alegando que el cantante no habría terminado sus canciones, además de afirmar que el famos buscó su propia atención dejando a un lado a sus colaboradores.

Y el headliner de la noche en el Día 2 fue : — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 27, 2022

Por su parte, otro usuario recalcó que la presencia en el escenario de Balvin no se comparaba con el performance, que si estaba brindando la también reguetonera Karol G, quien estuvo en Medellín a inicios de diciembre de 2021, concierto que duró alrededor de dos horas y media y estuvo acompañado de varios artistas, con los que interpretó hasta vallenato.

El intérprete de "Sigue" comenzó su intervención con el éxito "Mi Gente" y "Nubes de humo" que salieron de la parte delantera del escenario, avanzando la noche cantó algunas canciones con las que colabora con otros artistas, por lo que en algunos momentos este no habría cantando la letra de sus colegas. Durante esos momentos, al parecer, Balvin habría pedido a su público que cantara, aunque esto se habría extendido más de lo que sus seguidores quisieran.

“Estéreo Picnic, el único festival en Colombia que le pone la pata a muchos de los más grandes del mundo. Lo malo, el transporte y/o el show de J Balvin, ese señor no canta, es como un animador”, indicó otra persona en Twitter, afirmando lo que muchos otros recalcaron, que el concierto había sido más un “karaoke”, que un buen performance del colombiano.

Por su parte, J Balvin publicó un largo y sentido mensaje en su cuenta de Instagram en el que daba sus comentarios acerca de la presentación en el FEP, el artista recalcó que habían tenido a más de 40 mil personas en el público, además de ser la primera vez que un colombiano cerraba uno de los días del festival.

Por otra parte, hubo personas que juzgaron las críticas hacia J Balvin, afirmando que, aunque hablaron mal de su presentación, estaban contentos en ese momento, alabándolo y disfrutando del show.

Me disculpan pues, pero ese show de J Balvin es lo más flojo que he visto en el FEP. No te canta una entera y encima esconde a la banda y al DJ en las esquinas. Un ego gigante para un personaje que se veía mínimo en frente de esas tres pantallas del escenario. — Esteban Dávila Náder (@EstebanDN) March 27, 2022

J Balvin muy flojo, me decepcionó, esperaba muchísimo más. Es la segunda vez que lo veo y en ambas he quedado aburrida. En cambio el Binomio, la sorpresa del FEP, no me lo esperaba, perdón por decir que no me parecía que estuviera en el festival, la rompieron. — Johana Fuentes M. (@JohaFuentes) March 27, 2022

Contenido Premium: 0