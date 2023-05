Megan Fox confiesa que no ama su cuerpo y sufre disformia muscular

La actriz Megan Fox, ampliamente reconocida como una de las mujeres más bellas, reveló que tiene problemas de dismorfia corporal.

En nueva edición de trajes de baño de Sports Illustrated 2023, que tiene a Megan Fox como una de sus chicas de portada, reveló estos problemas y cómo ha luchado con ellos a lo largo de su vida. Fox aparece luciendo un bañador dorado en la imagen de portada que Sports Illustrated tiene prevista para este año.

Fox le dijo a Sports Illustrated: "Tengo dismorfia corporal: nunca me veo como me ven otras personas. Nunca hubo un punto en mi vida en el que amé mi cuerpo, nunca, nunca. Cuando era pequeña, esa era una obsesión que tenía, como, pero debería lucir de esta manera. Y por qué tenía una conciencia de mi cuerpo tan joven, no estoy segura, y definitivamente no era ambiental porque crecí en un ambiente muy religioso.

El trastorno dismórfico corporal es una enfermedad mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos o defectos en la apariencia, un defecto que parece menor o que no puede ser visto por los demás.

"En un entorno donde los cuerpos ni siquiera eran reconocidos. El viaje de amarme a mí misma va a ser interminable, creo. Filmar Sports Illustrated Swimsuit es definitivamente mucha presión. Tengo una visión en mi cabeza que estoy tratando de lograr, así que veremos si me sale bien. Lo que más quiero que la gente sepa es que soy un alma genuina que espera pertenecer realmente a algo y no tener que vivir siempre como una paria incomprendida".

Megan Fox todavía está comprometida con Machine Gun Kelly a pesar de sus recientes problemas de relación. La famosa pareja se comprometió en 2022, pero tuvieron una pelea significativa, pero están tratando de resolver las cosas por el bien de la relación.

