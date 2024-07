¡Mentira! Karol G no le dio ninguna canción a Maduro. Ni un Nicol G

El equipo de trabajo de la cantante colombiana Karol G desmintió a Nicolás Maduro, quien aseguró que la cantante colombiana le envío una canción para su campaña presidencial.

Compartir en:

"La música de Karol nunca ha sido usada con estos fines políticos o de tomar partidos en campañas", dijeron.

Esto se da luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegurara que la cantante colombiana le envío una canción para su campaña presidencial.

El domingo, Maduro aseguró que recibió una canción para su campaña, como un regalo de la colombiana Karol G, la cual estrenará en los próximos días.

"Karol G me mandó una canción para mi campaña, la vamos a estrenar en estos días, mira ya ensayé el baile", aseveró desde un acto de campaña en la parroquia Petare de Caracas, sin embargo, no ahondó en detalles al respecto.

"Aquí me conocen como el gallo pinto, pero en el exterior me están diciendo Nicol G, no sé por qué", aseguró.

No es la primera vez que Maduro menciona a la cantante en sus declaraciones, pues incluso en una oportunidad aseguró que varias de sus canciones son parte de su playlist.

El sábado 29 de junio, el candidato presidencial junto con el gobernador de Carabobo, Rafeal Lacava, bailaron en tarima al ritmo de Amargura de la Bichota.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio