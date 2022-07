¿Mentiroso? Nodal prometió pagar operación a un fan y no cumplió

El cantante Christian Nodal vuelve a dar que hablar, pero en esta ocasió por prometer algo a un joven y no cumplir nada de lo que dijo.

Al parecer, un fan chileno reveló que la música de Nodal le salvó la vida, se trató de la historia de Brenda Acuña, una joven a la que Christian le habría prometido donarle más de 48,000 dólares, para tres cirugías.

Fue a través de una entrevista concedida a un programa de televisión mexicano, que Brenda contó cómo Nodal le hizo una promesa y no se la cumplió, incluso, la bloqueó de las redes sociales.

Según Brenda Acuña, fue Christian Nodal, quien se comprometió a darle un millón de pesos para ayudarla a pagar las cirugías de su madre, quien tiene un tumor cerebral.

"Me puse en acción a buscar ayuda con todos los artistas que yo escucho, con los que se podría decir que son mis ídolos. Un día me contestó Christian en un DM y me puso que él se hacía cargo de todo", comenzó explicando mientras exponían las capturas de pantalla de su conversación con el mexicano.

Sin embargo, Nodal le comunicó a Acuña que solo le daría parte del dinero mediante un amigo que se llama Rulo, una persona que nunca la contactó.

Brenda no volvió a recibir respuesta del cantante sobre la donación, hasta que un día Nodal dejó de responder y ella se dio cuenta que la bloqueó de redes sociales.

"Yo le seguí escribiendo por mensaje directo en Twitter, le mandaba fotos de cómo iba mi mamá, mi mamá de repente le llegaba a mandar un video de muchas gracias, y llegó un punto en que me di cuenta que nos bloqueó", dijo.

La situación ha generado comentarios en redes. Hay quienes atacan a Nodal por no haber cumplido su promesa, otros más lo defienden alegando que no es su obligación ayudar a sus fans.

