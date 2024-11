¿Mia Khalifa en romance con Julián? Ella aclaró este bochinche

La exactriz de cine para adultos Mia Khalifa aclaró que no tiene ningún romance con el delantero argentino Julián Álvarez, esto luego que circulara un rumor que los vinculaba a ambos.

Según publicaciones de diversos medios internacionales, ambos estarían en una relación sentimental, una noticia que rápidamente se viralizó en las plataformas digitales. Sin embargo, la propia involucrada se encargó de desmentir categóricamente las especulaciones.

La información, que tomó por sorpresa a los seguidores de ambos personajes públicos, comenzó a circular en redes sociales y rápidamente fue replicada por medios de comunicación de todo el mundo. Basta con recordar toda la polémica que generó tras salir con Jhay Cortez hace unos meses y las barbaridades que le decían al artista.

Mia negó rotundamente estar en una relación con el sudamericano. La modelo y empresaria libanesa-estadounidense fue clara y contundente al afirmar que no estaba saliendo con nadie y que, en caso de estarlo, no sería con alguien que no tuviera la edad suficiente para recordar los atentados del 11 de septiembre.

"Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre", dijo.

Esta afirmación hace referencia a la diferencia de edad entre ambos, ya que Julián Álvarez nació en el año 2000, muy poco antes de los trágicos acontecimientos del 11-S. La declaración de Mia Khalifa buscaba poner fin a las especulaciones y aclarar cualquier malentendido.

En Argentina generó una gran repercusión en las redes sociales, donde los seguidores de ambos famosos se mostraron sorprendidos y divididos ante esta información. Mientras algunos usuarios se mostraron incrédulos y aseguraron que se trataba de una noticia falsa, otros se sumaron a las especulaciones y buscaron más detalles sobre esta supuesta relación.

Julián Álvarez, quien se encuentra en un gran momento deportivo tras su traspaso al Atlético de Madrid, prefirió mantenerse al margen de la polémica y no opinar nada.

