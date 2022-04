Miembro de Johnny Depp aparece en el juicio con Amber Heard

Johnny Depp ha causado sensación en las redes, pero esta vez por reírse entre dientes cuando el tribunal en su juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard vio un mensaje de texto en el que le dice a su enfermera Debbie Lloyd que si podía darle “un poco de morfina para ver si mi lengua y mi pene se tocan”.

El texto era parte de una disculpa después de que Depp se negara a ver a Lloyd o a cualquier otra persona aquel mismo día. Depp le escribió a Lloyd: “Hola, cariño, siento mucho lo de hoy. Pensé que eras Stephen, de quien no estoy particularmente entusiasmado por su pérdida de lealtad y su pérdida de memoria”.

“Ha intentado todo para joderme, hasta viajar con mi esposa. También irrumpe en mi maldita casa como si fuera la maldita Grand Central Station. Siento mucho si te molesté. Si quieres puedes darme un poco de morfina para ver si mi lengua y mi pene se tocan. Con todo mi amor, J”, concluyó Depp.

El jurado vio mensajes de texto entre Depp y Lloyd que datan de marzo 2015, luego de que sufriera la lesión en su dedo, en los cuales el actor dice que estaba triste tras ser “despedido” por el doctor Kipper.

La enfermera mencionó que aunque no recordaba haber recibido los mensajes, pensaba que eran correctos. En ellos, Depp llama a Lloyd “pequeña Debbie” y “enfermera tiburón”, y le dice que extraña tenerla allí.

Lloyd le dijo a Depp que el doctor Kipper volvería a atenderlo si “dejaba de consumir”, pero la enfermera comentó que no podía recordar a qué se refería. El título del artículo es “Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

Heard escribió en parte que “al igual que muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba presentar denuncias para hacer justicia. Y no me veía como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”, agregó.

Aunque Depp no es mencionado en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que Depp es un abusador doméstico”, lo que dicen que es “categórica y demostrablemente falso”. Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.

