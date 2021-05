¡Mierco! El Chombo se cabrea con Youtube y afirma que se irá de la plataforma

Luego de tanta especulación por lo que pasaría, el productor Rodney Clark, mejor conocido como El Chombo anunció que se retiraría de Youtube por problemas con la plataforma y su nueva manera de querer hacer dinero sin impotarle la opinión de los creadores de contenido.

A juicio de Rodney, Youtube se ha pasado de la raya con el cambio en su forma de trabajar, asegurando que ellos se llevan todo el pastel y los demás se tienen que aguantar todo sin que nadie los cuestione.

"Subí mi primer video en febrero de 2016, luego lo hice en Instagram, hasta que en abril de 2019 abrí este canal. Muchos me conocieron por el problema del reguetón, pero eso es otro tema que me ayudó a crecer. Volviendo a lo que vine, Youtube tiene su política por los derechos de autor. Hay cierta música que aunque yo no monetice, la plataforma me lo restringe en ciertas partes. Al final encontré una fórmula para cambiar eso, pero ahora sale esto", dijo.

Recalca: "Lo que me molesta es el correo que envío Youtube. Allí dice que aunque yo no sea parte del sistema de monetización, ellos si lo van a hacer con mi contenido y esto será a partir del 1 de junio. Estoy de acuerdo que las compañías disqueras cobren por su producto, es lo mismo si alguien usa mi música, pero esto no me parece y al final me afecta",

Según Rodney, por un millón de vistas se pagan casi 4 mil dólares, algo que lo afecta porque la mayoría de los clips que publican generan más de eso en la plataforma, además, que todo es para que la gente compre Youtube Premium, por lo que debido a esas políticas ha asegurado que el canal se ha undido y en la actualidad no es ni la sombra de antes.

Al final adelantó que contactará a esta red social para buscar una opción, pero de no encontrarla va por fuer al considerar que los dueños se están pasando de lisos con esto.

Para cerrar colocó el siguiente mensaje: "Si no se encuentra una solución viable en un tiempo prudente, el canal será eliminado de la plataforma para siempre. Gracias por todo el amor brindado".