Miguel Varoni se somete a otro tratamiento estético para verse joven

El actor Miguel Varoni nuevamente es cuestionado en redes, en esta ocasión por someterse a un procedimiento estético, eso luego que hace un tiempo lo hiciera para el rejuvenecimiento facial y corporal.

Primero Miguel Varoni llamó la atención por su importante pérdida de peso que, de acuerdo con su esposa Catherine Siachoque, fue resultado de haber tenido COVID-19.

Luego de esa experiencia, el actor decidió someterse a un tratamiento estético de rejuvenecimiento en cara y cuerpo para palear los resultados de su drástico adelgazamiento.

El pasado mes de junio optó por realizarse un cambio de look ante los rumores de que regresa a la actuación para actuar en una secuela del exitoso melodrama Pedro el escamoso, que este encarnó. Ahora, presume que se sometió a un nuevo procedimiento estético y se trata del rejuvenecimiento de cejas.

Así, mostró un video donde se le ve en la estética mientras el especialista, Enrique Guzmán, trabaja con sus cejas, mientras se escucha como música de fondo el tema "Lil Boo Thang" de Paul Russell.

"Enrique Guzmán ¡¡¡el artista papá!!! Siiii hasta [para] las cejas rejuvenecidas ¡¡¡hay niveles!!!", escribió Varoni para acompañar el audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

"Ya se está pasando de vanidoso y ya no hay reversa envejece con dignidad"; "¡¡Hay niveles papaaaá!! Volvió Pedrito el escamoso. Me alegra que hayas rejuvenecido, se te ve mucho mejor. Eso sí a engordar un poco. Hay niveles papá"; "Hay que aceptar la vejez. Se hace mil cosas y queda siempre viejo"; "Se ve muy lindo con canas, es muy lindo y varonil", y "Esto me lleva a reflexionar de la vida. Miguel Varoni fue un galanazo. Pero cuando la vejez llega, ni todos los tratamientos pueden volver al galanazo que una vez fue", fueron algunos comentarios.

El actor ha dejado claro que no teme a ser abierto con este tipo de cuestiones personales y lo vuelve a mostrar ahora.